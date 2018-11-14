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برنامج وطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والنواب: التخطيط والمتابعة ضمان نجاحها.. والشباب أظهروا مواهبهم من خلالها.. وبرلمانية: من أهم ركائز الاقتصاد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
القسم السياسي
  • عمرو مصيلحي: الشباب اظهروا مواهبهم الرائعة من خلال المشروعات الصغيرة
  • عصام الفقي: التخطيط والمتابعة ضروريات تضمن نجاح المشروعات الصغيرة
  • سيلفيا نبيل: المشروعات الصغيرة لا تحتاج الي تمويلات ضخمة لإنجازها

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز التي يقوم عليها المصري والحل الأفضل للقضاء علي مشكلة البطالة في المجتمع المصري والتي يعاني منها الكثير من الأسر المصرية، ونظرا لدورها الأساسي في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الدخل للأفراد وتحسين معيشتهم وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للمجتمع، اهتمت الدولة كثيرا بهذا الأمر وقدمت العديد من التسهيلات لأصحاب هذه المشاريع.

وفي السياق ذاته أشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز لتنمية المشروعات إلى أن الجهاز يهدف إلى وضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتطورها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل الحر والتشغيل الذاتى، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار بين شباب الخريجين.

في البداية قال النائب عمر مصيلحي عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه أصبح هناك اهتمام كبير من الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، وزيادة في التمويل وسهولة الاجراءات المتخذة لإتمام المشروعات دون تعقيدات، وذلك لمساهمتها في دفع عجلة التنمية وتحقيقها نموا اقتصاديا ملحوظا.

وأشار مصيلحي في تصريحات لـ"صدي البلد" الي انه يجب تشجيع الشباب وتأهيلهم للنجاح في هذه المشروعات، وذلك للقضاء علي مشكلة البطالة العائق الأكبر لطريق التنمية، مضيفا انه اصبح هناك اقبال كبير من جانبهم، واظهرو من خلالها مواهبهم الرائعة، وتحقيق عائد مادي كبير.

وتابع عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان حديثه، انه تم انجاز العديد من المشاريع علي اكمل وجه، موضحا ان الدولة قدمت العديد من الخدمات في هذا الامر ومازالت، ، نظرا لاعتبارها أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمتها في حل مشكلة بطالة الشباب. 

من جانبه قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العديد من دول العالم أصبحت ذات قوة اقتصادية كبيرة بسبب اهتمامها بالمشروعات الصغيرة وتمويلها بمبالغ ضخمة، وتعد الصين ابرز هذه الدول، حيث أصبحت دولة ذات قوة اقتصادية عظمى لاعتمادها على هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال تصريحات لـ"صدي البلد" مضيفا، أنه يجب الاهتمام بالشباب ودعمهم من خلال توفير هذه المشاريع، لحل مشكلة البطالة والارتقاء باقتصاد الدولة، مشيرا أنهم إحدى طاقات المجتمع التي إذا استغلت بشكل سليم، سيتم حل مشاكل الفقر والبطالة في المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية 

وأشار الفقي إلى أهمية دور وزارة التخطيط والمتابعة، في تنظيم المشروعات، والذي يعد اساس اي شىء ناجح، موضحا ان معظم المشروعات التي لم تنجح، كانت بسبب عدم التخطيط الجيد والسليم.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، على دور الحكومة في التعرف علي مشاكل الشباب، وتوفير لهم مشروعات تناسب فكر كل منهم، بالإضافة الي تسويق منتجاتهم بصورة جيدة تضمن لهم الربح.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان المشروعات الصغيرة تعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، موضحة انها لا تحتاج الي تمويلات ضخمة لعملها، ولكن بامكانيات محدودة يستطيع المواطن العادي ان يقوم بافتتاح مشروعه الخاص.

وأشارت نبيل في تصريحات لـ"صدي البلد" الي جهود الدولة ووزارة التخطيط في عمل برامج لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة و تحقيق رؤية مصر 2030، و مناقشة سبل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ هذه استراتيجية الدولة والنهوض بها.
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