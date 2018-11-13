8 أسباب تحتم التصدى لظاهرة إدمان السوشيال ميديا

قالت الدكتورة أميرة شاهين، خبير نفسى، أن السوشيال ميديا من أهم سمات هذا العصر فأصبح الجميع يتعامل مع هذا العالم الافتراضى وأصبح مرتبطا بشكل وثيق بمهن عديدة لكن مع الأسف نتيجة لشغف البعض بهذه التكنولوجيا أصبحوا مصابين بادمانها فلا يستطيعون قضاء يوم بدون استخدام تطبيقات الميديا.



وأضافت "شاهين" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي يترتب عليه العديد من المشاكل على كافة المستويات الصحية، والنفسية، والأسرية فضلا عن إهدار الوقت مما يحتم علينا ضرورة التصدى لها ومحاربتها.



عرضت "شاهين" أهم المخاطر التى نتعرض لها فى حياتنا نتيجة الاستخدام المفرط لعالم السوشيال ميديا منها:



- يهتم كل فرد بعالمه الافتراضى مما يزيد المسافات بينه وبين أفراد الأسرة بل أصبحنا نجد الأب والأم يقضيان معظم وقتهما فى المنزل أمام السوشيال ميديا مما يتسبب فى ظهور مشكلة التفكك الأسري بل والمجتمعى أيضا.

- من أبرز سلبيات تلك المواقع أنها تقطع العلاقات الأسرية، فلم تعد الأسرة تتجمع معًا كما كان ويتواصلوا من خلالها فقط.

- إن تجمعت في مكان واحد، يكون كل فرد منهمكا في جهازهُ وحساباتهُ على السوشيال ميديا، مما يزيد من بعد المسافات بين أفراد الأسرة، ويصبح كل فرد في عالمه الخاص.

- العزلة والوحدة عند الأفراد نتيجة التواصل مع الآخرين بشكل متخيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإهمال العالم الواقعى.

- ضعف مهارات التواصل وأساليب حل المشكلات عند الشباب

- زيادة حالات سوء المزاج والكآبة، التعايش في عالم افتراضي من الخيال

- يساهم فى تأخر مهارات التعبير اللفظي وتدهور أساليب التواصل مع الآخرين عند الأطفال

- أبرز الأضرار الصحية كثيرة، ضعف النظر، والتعرض إلى الآلام الشديدة في الظهر وفقرات العمود الفقري بشكل كبير.

