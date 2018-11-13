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رياضة

يوسف: الأهلي ينظر دائمًا للأمام.. ولا بد من تجنب أخطاء الماضي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق بذلوا أقصى جهد على مدار المباريات التي شارك فيها الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، وكانت دوافعهم ورغبتهم صادقة لإسعاد جماهير الأهلي من خلال التتويج بالبطولة الإفريقية.

وأشار يوسف، إلى أن قدر أي لاعب يشارك في الأهلي العمل دائمًا تحت الضغوط، وكل لاعب مطالب دائمًا بالفوز، وببذل أقصى جهد. وعلى الجميع النظر دائمًا للأمام والتركيز في مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، من بعدها الدوري العام، والنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدرب العام بالأهلي، على كامل تقديره لحزن جماهير الأهلي والذي لا يقل عن حزن الجهاز واللاعبين وكل مسئول داخل النادي، ولكن في النهاية الأهلي لا ينظر تحت قدميه بل للأمام دائمًا وهناك بطولات قادمة تستلزم على الجميع التركيز والتفكير فيها بشكل أكبر مع تفادي أخطاء الماضي.
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