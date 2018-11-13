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منوعات

منزل مؤسس بلاي بوي للبيع بـ 5 ملايين دولار.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
كريم جمال
عرضت كريستال هاريس أرملة هيو هيفنر مؤسس مجلة بلاي بوى الشهيرة، منزلهما للبيع في منطقة هوليوود هيلز مقابل مبلغ 5.5 مليون دولار.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت كريستال البالغة من العمر 32 عامًا قد عرضت المنزل للبيع في شهر يناير الماضي مقابل 7 ملايين دولار، بعد 4 أشهر فقط على وفاة زوجها عن عمر 91 عامًا في قصره الأسطوري.

يذكر أن هيفنر اشترى المنزل لزوجته الثالثة كريستال مقابل 5 ملايين دولار في العام 2013، بعدما كانا يعيشان معًا في قصر بلاي بوي، ولكنها قررت خفض سعر المنزل قليلًا بمعدل مليوني دولار لسرعة البيع، على الرغم من مساحته الضخمة البالغة 6 آلاف قدم مربع.
منزل مؤسس بلاي بوي للبيع بـ 5 ملايين دولار.. صور
منزل مؤسس بلاي بوي للبيع بـ 5 ملايين دولار.. صور
منزل مؤسس بلاي بوي للبيع بـ 5 ملايين دولار.. صور
منزل مؤسس بلاي بوي للبيع بـ 5 ملايين دولار.. صور
منزل مؤسس بلاي بوي للبيع بـ 5 ملايين دولار.. صور
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