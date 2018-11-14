ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التخطيط: حصر أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظات على 3 مراحل

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:10 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي
أعلنت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تدريب 13 محافظة علي برنامج حصر الأصول غير المستغلة، على 3 مراحل، ضمت المرحلة الأولى 4 محافظات هي الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصلا.

وأوضحت "البيلى"، في تصريحات صحفية، أنه تم اعتماد 503 أصول بصحة واكتمال البيانات، موضحة أن المرحلة الثانية ضمت 10 محافظات هي: أسيوط، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح، سوهاج، والمنوفية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصلا، تم اعتماده 173 أصلا بصحة واكتمال البيانات.

وأشارت إلي وجود عددا من التحديات واجهت المشروع منها، ضعف جودة البيانات الواردة سابقا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها،بالاضافة لعدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، وتعدد نقط التواصل أو افتقاد تحديد ممثلي عن الجهات المالكة للتنسيق الخاص بدقة البيانات واستكمالها مما يؤدي الى تباين المعلومات، بالإضافة إلي افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميداني، الأمر الذي يؤدي إلي عدم دقة التحليل واستخلاص المؤشرات السليمة اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال الوحدة المشكلة بمقر وزارة التخطيط للتغلب على تلك التحديات.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على 3 عبادات تنجيك من عذاب القبر

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات

تفاصيل ما قاله رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية لـ تميم خلال زيارة الدوحة

انتشار المعدات بعدد من المواقع في القاهرة ترقباً لسقوط أمطار.. صور

دينا عبدالمقصود: رياضة كمال الأجسام النسائية حلال .. فيديو

الطقس السيء يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة بأنحاء متفرقة من الإسكندرية.. والأمطار تربك الحركة المرورية بالقليوبية.. ومحافظ مطروح يشدد على تطهير مخرات السيول وكسح مياه الأمطار

في تجربتها الأولى بالجزائر.. اشتباكات عنيفة بين الأمن والجماهير بسبب VAR

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق أعيرة نارية تجاه صاحب معرض سيارات بالجيزة

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

التضامن تكشف حقيقة وجود استمارات بالتأمينات لصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات

هاآرتس : قطر لجأت إلى اللوبي الصهيوني خوفا من السعودية

4 أنواع من التوابل طبيعية تساعد على حرق الدهون بسرعة مذهلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو
أشرف عبد الباقي يعلق على طريقة كلام أبو ليلة: الحلقة دي هتبقى مدبلجة.. فيديو
تامر حسني: الست ممكن تخلي جوزها مليونير لو كان ملياردير.. فيديو
محمد صبحي: استمرار أزمة الزيادة السكانية في صالح أعدائنا.. وأطالب بترسيخ قيمة العمل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟