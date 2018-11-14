التخطيط: حصر أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظات على 3 مراحل

أعلنت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تدريب 13 محافظة علي برنامج حصر الأصول غير المستغلة، على 3 مراحل، ضمت المرحلة الأولى 4 محافظات هي الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصلا.
وأوضحت "البيلى"، في تصريحات صحفية، أنه تم اعتماد 503 أصول بصحة واكتمال البيانات، موضحة أن المرحلة الثانية ضمت 10 محافظات هي: أسيوط، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح، سوهاج، والمنوفية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصلا، تم اعتماده 173 أصلا بصحة واكتمال البيانات.
وأشارت إلي وجود عددا من التحديات واجهت المشروع منها، ضعف جودة البيانات الواردة سابقا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها،بالاضافة لعدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، وتعدد نقط التواصل أو افتقاد تحديد ممثلي عن الجهات المالكة للتنسيق الخاص بدقة البيانات واستكمالها مما يؤدي الى تباين المعلومات، بالإضافة إلي افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميداني، الأمر الذي يؤدي إلي عدم دقة التحليل واستخلاص المؤشرات السليمة اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال الوحدة المشكلة بمقر وزارة التخطيط للتغلب على تلك التحديات.