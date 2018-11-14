التخطيط: حصر أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظات على 3 مراحل

أعلنت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تدريب 13 محافظة علي برنامج حصر الأصول غير المستغلة، على 3 مراحل، ضمت المرحلة الأولى 4 محافظات هي الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصلا.





وأوضحت "البيلى"، في تصريحات صحفية، أنه تم اعتماد 503 أصول بصحة واكتمال البيانات، موضحة أن المرحلة الثانية ضمت 10 محافظات هي: أسيوط، الإسماعيلية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح، سوهاج، والمنوفية بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصلا، تم اعتماده 173 أصلا بصحة واكتمال البيانات.



