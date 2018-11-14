اليوم.. أولى جلسات دعوى إلزام البرلمان بمنع النقاب في مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا فى مصر.





وقالت الدعوى التى حملت رقم 36931 لسنة 71 قضائية : "للنقاب قدسيته فى أذهان العديد من المصريين، ولكن فى الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية".





وأضافت أنه أصدر القضاء الإدارى حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة".



