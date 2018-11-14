رجل يفقد وزنه بعد تناوله وجبات ماكدونالدز لمدة شهر.. فيديو

فقد رجل بريطاني يبلغ من العمر 29 عامًا الكثير من الوزن، على الرغم من تناوله مأكولات مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة الشهيرة، على مدار شهر كامل.





وبحسب سبوتنك، عكف ريان وليامز الذى يعكل ساعي بريد في منطقة شلتنام بمدينة جلوسيسترشاير، على تناول مأكولات ماكدونالدز من كل أصناف، ولم يزد كيلوجرامًا واحدًا.





بدأت القصة عندما قرر ويليامز الرد على مزاعم الفيلم الأمريكي الوثائقي لعام 2004 "سوبر سايز مي"، بأن الوجبات السريعة تسبب تدميرا للصحة وزيادة ضخمة في الوزن.





التقط ريان وليامز صورا حالية لنفسه، وشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تحول إلى لاعب كمال أجسام، وذلك للتأكيد أنه من الممكن الحصول على نتيجة صحية إيجابية حتى بعد تناول "ماكدونالدز" المشبع بالدهون والسعرات الحرارية.





وأكد وليامز أن السبب الرئيس وراء احتفاظة برشاقته، هو موازنته بين مقدار السعرات الحرارية التي يتناولها والحفاظ على شكله الخارجي، ومع نهاية التحدي، انخفض وزن ويليامز إلى 83 كيلوغراما، بينما هبط مستوى الدهون في جسده من 10.85% إلى 7.59%.