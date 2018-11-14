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مرأة

طريقة مبتكرة لتقديم أوراك الدجاج لأسرتك

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:48 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
جدّدى في الأطباق التي تقدمينها لأسرتك، من خلال وصفة سريعة لتحضير أوراك الدجاج الشهية على طريقة الشيف إلهام فتحى.

وكل ما تحتاجين لإعداد أوراك الدجاج، ما يلي:

بطاطس
بشر ليمون
زيت ذرة
أوراك دجاج
ملح
روزمارى
ثوم
جزر
بصل
فلفل ألوان
خضار سوتيه
فلفل

طريقة التحضير

- انزعي العظم والجلد من الاوراك ثم قطعيها وافرميها مع الملح والفلفل والروزمارى والبصل وبشر الليمون 
- اخلطيهم مع مكعبات الجزر الصغيرة والفلفل الألوان، ثم احشى جلد الاوراك بالدجاج المفرومة، وفى قاع صينية؛ قطعى جزر مكعبات ثم ضعى الأوراك عليه وتدخل الفرن
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