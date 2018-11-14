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سيارات

Aston Martin تختبر سيارتها الجديدة DBX

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:39 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
أعلنت Aston Martin، الشركة البريطانية الرائدة المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، عن تحقيق إنجازٍ تاريخي ومميّز تمثل في بدء مرحلة اختبارات القيادة والسرعة للنموذج الأوّلي الرسمي الخاص بسيّارتها الرياضية متعددة الأغراض SUV الجديدة DBX، وذلك خلال فعاليات رالي ويلز، وتحت قيادة وتوجيه السيّد مات بيكر، كبير المهندسين في الشركة.

ويعكس اختبار النموذج التجريبي الأول لطراز DBX التزام الشركة بتنفيذ برنامج اختباراتٍ مكثف ويشمل بيئات وظروفٍ متنوعة، وتتزامن اختبارات سيارة DBX، مع قرب استكمال بناء وتطوير منشأة Aston Martin التصنيعيّة الجديدة في سانت أثان ضمن منطقة فالي أوف جلامورجان بمقاطعة ويلز في المملكة المتحدة.

ورغم أن تجارب محاكاة القيادة تمثل جزءًا محوريًا من مرحلة التطوير المبكر لطراز DBX، ولكن سلسلة اختبارات القيادة والسرعة للنموذج الأولي لسيارة DBX في ويلز تؤكد فعليًا بدء مرحلة شاملة من الاختبارات التجريبية في ’العالم الحقيقي‘، والتي ستخضع خلالها سيارة فئة SUV الجديدة لنظام اختبارٍ مُعقّدٍ وصارمٍ وحافلٍ بالتحديات، وسيسهم بنهاية المطاف في تقديم نماذج فريدة وقادرة على مواجهة أصعب وأقسى البيئات في العالم، بدءًا من القطب الشمالي مرورًا بأجواء الصحاري في منطقة الشرق الأوسط، ووصولًا إلى الطرقات الوعرة لمنطقة جبال الألب؛ ناهيك عن مواكبة متطلّبات السرعة العالية والأداء الاستثنائي أثناء القيادة على الطرقات السريعة الرئيسيّة في ألمانيا، وكذلك حلبة "نوربورغرينغ نوردشليف".

وتتطلب الطبيعة الفريدة لطراز DBX ضمن مجموعة السيارات الرياضية الفاخرة لشركة Aston Martin تطبيق برنامج اختبارات صارمٍ ومتخصص، ويشتمل على سلسلةٍ من العمليات والإجراءات والمعايير الجديدة التي تستهدف تحقيق جميع الأهداف المنشودة من البرنامج، وستتيح الاختبارات للسيارة الجديدة تقديم أداءٍ متميّز يعكس عناصر التوازن الحيوي والحقيقي التي يميز طرازات Aston Martin، كما ستضمن استعراض قدراتها الديناميكيّة الاستثنائيّة ضمن بيئات كانت في السابق بعيدة إلى حدٍ ما عن تركيز واهتمامات الشركة. وسيشمل ذلك بطبيعة الحال القيادة وسط تضاريس ومناطق وطرقات متعددة، وتطبيق قدرات السحب والجر التي يجب أن تليق، وعن جدارة، بأحدث طرازات Aston Martin من سيارات SUV.

وفي معرض التعليق على قيادته للنموذج الأولي لسيارة DBX، قال مات بيكر، كبير مهندسي Aston Martin: "لقد قمنا فعليًا بتطوير ومواءمة طراز DBX مع تجارب محاكاة القيادة، وهو ما ساعدنا على تحقيق تقدمٍ ممتاز من حيث تطوير النموذج التجريبي لأولى سيارتنا من فئة SUV، وتمثّل تجربة النماذج الأولية للسيارات تجربةً رائعة بكل معنى الكلمة لما تحمله من تحدياتٍ غير معروفة، وأنا سعيد جدًا لاختبار سيارة DBX، خاصةً بالنظر للتشابه الكبير بين تجارب محاكاة القيادة والنموذج الأولي الفعلي للسيارة، وباعتباري أحد مهندسي Aston Martin، من الممتع حقًا أن أختبر مزايا وإمكانات السيارة التي أشرف بنفسي على عمليات تطويرها، ويمثل DBX طرازًا مختلفًا كليًا من سيارات Aston Martin، وسنعمل على اختباره في جميع الظروف ومختلف التضاريس والمسارات، وذلك لضمان تقديم تجربة قيادة استثنائيّة وجديرة بتميّز ورقي علامة Aston Martin".

ومن المقرر كشف النقاب عن طراز DBX في الربع الأخير من عام 2019، وسيتم تطويره في منشأة سانت أثان التابعة لـ Aston Martin Lagonda، والتي ستغدو مركزًا متكاملًا لتصنيع سيارات Aston Martin الكهربائيّة التي سيبدأ إنتاجها بحلول العام المقبل.

بدوره، قال الدكتور أندي بالمر الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة في Aston Martin Lagonda: "إن العمل على تطوير النموذج الأولي لسيارة DBX يمثل فصلًا مهمًا في إطار جهودنا الرامية لإنتاج أولى سياراتنا من فئة SUV؛ ونحن متشوّقون جدًا لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي على أرض الواقع. ويمثل DBX طرازًا مبتكرًا يتخطى الإمكانات التقليدية لسيارات من فئة SUV، حيث سيمثل أول طرازٍ يتم إنتاجه في منشأة Aston Martin التصنيعيّة الجديدة في سانت أثان. وسيمثل هذا الإنجاز حقبة جديدة وطموحة ستُضاف إلى مسيرة Aston Martin العريقة والحافلة بالنجاح والتميّز".
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