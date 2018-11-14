الصحف الكويتية: كرامة المصري في الكويت مصانة.. الجار الله يستنكر تصريحات صفاء الهاشم.. السيسي يطب دعما أمميا لحل أزمة ليبيا.. وأبوالعينين تسلم جائزة نوبل ورفع اسم مصر عاليًا

الصحف الكويتية:

كرامة المصري في الكويت مصانة

مصر توقف النار بين حماس وإسرائيل

السيسي يطالب بتسوية سياسية ودعم أممي لحل أزمة ليبيا

أبو العينين تسلم جائزة نوبل المتوسطي ورفع اسم مصر عاليًا

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمى، وتصدر ذلك الشأن المصرى.واستنكر رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية، أحمد الجار الله، تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم المسيئة لمصر، وقال: "نقدر للشعب المصرى تعاونه مع الكويت إثناء الغزو العراقى لبلدنا، وكل هذا مقدر ومثمن، ويجب ألا ندع هذه الحادث الفردى أن يؤثر على علاقات المحبة والود".وأضاف "الجار الله": "من حق مصر أن تتابع أى حادث يمس مواطنيها وأنهم فى حماية وأمان"، مؤكدًا أن الكويت ومصر على علاقة قوية منذ 1940 ولا يمكن أن ينكرها أحد.وأوضح أن تصريحات النائبة الكويتية حادث فردى ولا يمكن أن يؤثر على العلاقة الطيبة بين الشعبين، ويوجد بالكويت عشرات الآلاف من المصريين يعيشون بين إخوانهم بالكويت، وتابع: "الشعب الكويتى مستاء مما حدث، وتصريحات النائبة مجرد حادث فردى".وقالت "القبس" إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت أن جهودا مصرية نجحت في وقف للنار مع إسرائيل، بعد تصعيد للمواجهات في اليومين الأخيرين هدد باندلاع حرب في القطاع المحاصر.وأصدرت الفصائل – بينها حركة حماس – بيانا مشتركا، قالت فيه إن «جهودا مصرية مقدَّرة، أسفرت عن تثبيت وقف للنار بين المقاومة والعدو الصهيوني، وأن المقاومة ستلتزم هذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني».وقالت "الرأى" إنه استكمالا لتصريحات أطلقتها في اجتماع إحدى لجان النواب في بلادها، وتناولت قضية «الاعتداء على المصرية فاطمة في الكويت»، جددت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، تصريحاتها في هذا الاتجاه، ولكن هذه المرة بـ«نبرة هادئة» في ما يمكن وصفه بـ«تهدئة أجواء».وشددت، في بيان رسمي، صادر عن وزارتها أمس، على ضرورة احترام السلطات الكويتية والقضاء الكويتي، مؤكدة في الوقت ذاته أن كرامة المواطن المصري بالخارج مصانة ولا يمكن التنازل عنها، كما أنه لا يوجد ما يمسها.وأفادت "الرأى" بأن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، حصل على جائزة نوبل للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط للعام 2018، من منظمة البحر المتوسط، في حفل حضره ممثلون من 42 دولة حول العالم.شهد الحفل حضور شخصيات إيطالية ودبلوماسية بارزة، منها سفير مصر في روما هشام بدر، قنصل عام تونس في روما السفيرة بيه عبد الباقي، والأمين العام لمنظمة البحر المتوسط الدكتور عبد الحق عزوزي، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة «كليوباترا جروب» طارق أبو العينين.وتسلم أبو العينين الجائزة من رئيس المنظمة ميشيل كاباسو، وقال خلال كلمته إن «رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية أسمى أمنيات كل مصري، واليوم يتحقق لي ذلك بحصولي على هذه الجائزة»، وأضاف: «أشعر بالفخر الشديد، ليس فقط بسبب الجائزة، لكن بسبب أن البلدين تمتلكان حضارتين تمتدان لسبعة آلاف سنة وبينهما تعاون من أجل تقدمهما».وأضاف: «هناك إسهامات عديدة لتوطيد العلاقات بين دول المتوسط، فأصبح لدينا لجنة برلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما أننا قدمنا كثيرًا من الأفكار للبنوك لتمويل المشروعات في بلدان البحر المتوسط».وأشار إلى أنه منذ 30 عامًا، قرر اقتحام الصحراء لتعميرها وإنشاء مصنع، وهذا الأمر سبب حيرة ودهشة لدى كثيرين نظرًا لما يحتاجه هذا المصنع، من تكنولوجيا ومهارات وبنية تحتية وعمال وفنيين، لكنه أصر على الموقع.وفي كلمته، وصف سفير مصر في روما هشام بدر، تكريم أبو العينين بأنه تكريم لمصر وتدعيم للعلاقات بين مصر وكل دول المتوسط، وقدم الشكر إلى المحتفى به لمجهوداته التي تكللت برفع اسم مصر عاليًا في أحد أبرز المحافل الدولية.وأوضحت "الأنباء" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا بما يمكننا من طي هذه الصفحة وتحقيق مصالح الشعب الليبي في عودة الاستقرار والأمن.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي في مدينة باليرمو الإيطالية، حيث استعرضا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لاسيما في ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.