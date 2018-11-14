ضبط أسلحة نارية بحوزة مزارع في المنيا.. وتحرير 938 مخالفة تموينية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن المنيا وقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص لقيامه بتصنيع أسلحة نارية، وتحرير محاضر تموينية.



ففي المنيا، تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي معلومات بشأن قيام مزارع (52 عاما) بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وبحوزته 6 قطع أسلحة نارية "بندقيتين خرطوش، و4 فرد محلي" و13 طلقة خرطوش وعدد من أجزاء الأسلحة النارية ومجموعة من العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع.



من جهة أخرى، قال محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، إنه في إطار الجهود لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة تم تحرير 938 محضر مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين في أكتوبر الماضي.



وأوضح اللواء الهجان في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المخالفات التي تم تحريرها في مجال الأسواق شملت 615 مخالفة منها 441 مخالفة عدم إعلان أسعار، و70 مخالفة سلع مجهولة المصدر، و42 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، و19 مخالفة عدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص، و15 مخالفة بيع بأزيد من السعر وغش وتدليس واسطوانات بوتاجاز، و28 مخالفة تجار تموينيين.



كما نجحت الحملات التفتيشية في ضبط 16 طنا و600 كيلو دقيق بلدي مدعم بالاضافة إلى طن و375 كيلو دقيق فاخر، و5 أطنان و200 كيلو سكر، و1500 كيلو ملح، و3 أطنان أرز، و619 عبوة سمن، و415 زجاجة زيت ، و2 طن سماد كيماوي قبل بيعها في السوق السوداء.



كما تم ضبط 3 أطنان و500 كيلو علف دواجن، و 3 أطنان و650 كيلو علف حيواني، و262 جالون دهانات، و750 كيلو منظفات غير صالحة، بالإضافة إلى 306 كيلوات لحوم بلديه وكبده، 668 عبوة جبنه رومي، و2100 زجاجة مياه غازية، و525 كرتونة شيبسي، و300 كرتونة لانشون، و100 كرتونة سمن، و36 كيلو لحوم بلدية وكبده مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .