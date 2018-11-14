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رياضة

المقاولون العرب يغلق باب انتقال طاهر محمد طاهر فى وجه الأهلي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:02 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد رشاد
أغلق مسئولو نادى المقاولون العرب، الباب في وجه النادي الأهلي بشأن انتقال نجم ذئاب الجبل طاهر محمد طاهر إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وقال محمد عادل مدير الكرة في تصريحات لبرنامج "المحترف" :" طاهر لن ينتقل إلى الأهلي في يناير كما ادّعى البعض، اللاعب يرغب في خوض التجربة الاحترافية في أوروبا نهاية الموسم الجاري".

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا بهزيمة من الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.





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