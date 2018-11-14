السيسي يأمر بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني، على ميدان النهضة.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، «شكرًا سيادة الرئيس.. أبناء مصر أمام أعين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم حجم المسئولية والتحدي».



وأشار موسى إلى أن هذا الخبر حصري لبرنامج "على مسئوليتي".





