تحطم مركب صيد ونجاة 22 صيادا أمام جبل الزيت شمال الغردقة.. صور

تحطم اليوم مركب صيد يعمل فى صيد الشونشولا شمال مدينة الغردقة بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية فى ساعة متاخرة من الليل بمنطقة ذات عمق صغير وبالقرب من الشاطئ وتمكن الصيادون من الخروج دون حدوث اى إصابات او خسائر فى الارواح.



وكشف أحد أهالى الصيادين، أن عطلا مفاجئا حدث لأجهزة مركب الصيد أبو ريان وتعطلت أجهزة الملاحة، مما أدى إلى اصطدام المركب بالشعب المرجانية وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البحرى على المركب ولا توجد أى خسائر فى الأرواح حيث كان على متنه 22 صيادا ، أمام منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر داخل نطاق مدينة الغردقة.

