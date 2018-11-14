وزير الشباب والرياضة يستقبل مسئول الطب الرياضي بكندا

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مطيع إسماعيل مسئول الطب الرياضي بكندا وذلك بمكتبه بوزارة الشباب والرياضة.





تناول الاجتماع كيفية الاستعانة بالخبرات الكندية في مجال الطب الرياضي وتطبيقها على مجال الطب الرياضي بمصر.



