وزير الشباب والرياضة يستقبل مسئول الطب الرياضي بكندا

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مطيع إسماعيل مسئول الطب الرياضي بكندا وذلك بمكتبه بوزارة الشباب والرياضة.
تناول الاجتماع كيفية الاستعانة بالخبرات الكندية في مجال الطب الرياضي وتطبيقها على مجال الطب الرياضي بمصر.
وأكد "صبحي" أهمية وجود مراكز الطب رياضي الحديثة لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية اللازمة لأبطال مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي في المرحلة القادمة وأشار إلي في رغبته تكامل الجوانب المختلفة في المنظومة الطبية والرياضية للوصول بأبطال مصر إلى مصاف الدول الـ 10 الأوائل في منصات التتويج المختلفة لجميع البطولات الدولية والعالمية وتحقيق الميداليات الأولمبية.