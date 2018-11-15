منظم رالي بطولة الجمهورية يكشف آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستضافة السباق

كشف أحمد السرجاني، منظم رالي بطولة الجمهورية للسيارات، عن آخر تفاصيل استضافة العاصمة الإدارية الجديدة للرالي الذي يستطيع الجمهور أن يشاهده من خلال إقامتها في العاصمة.





وقال "السرجاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير ببرنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إدارة العاصمة الإدارية وافقت على إقامة السباق الجولة الثانية من بطولة الجمهورية للراليات.





وأوضح منظم رالي بطولة الجمهورية للسيارات، أن تلك الجولة من السابق عبارة عن استعراضية ويتم تجهيز المتسابقين، كأنه يقوم باختبار السيارة ولكنه يخوض سباقًا بمهارات فنية كبيرة.



