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اقتصادية النواب: لا يمكن تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ..فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية لا تستطيع أن تؤجل قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، مشيرًا إلى أن وزير التجارة والصناعة أكد لمجلس النواب أن القرار سيطبق في شهر يناير المقبل.

وأضاف "بدراوي"، حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تم تأجيل القرار مرتين مسبقًا، في عهد طارق قبيل، وزير التجارة والصناعة السابق.

وتابع: "تأثير ذلك القرار على سوق السيارات في مصر والمجمعين المصريين وماركات السيارات الأخرى ستظهر خلال الأربعة أشهر القادمة".

وأكمل حديثه: "وزير التجارة السابق، طارق قابيل، تحدث عن الهدف من تأجيل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وهو تعميق الصناعة المحلية وتفعيل استراتيجية صناعة السيارات، ولكن تلك الأهداف لم تطبق".

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