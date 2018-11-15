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رياضة

مدافع ألمانيا يكشف مغامرة انتقاله للأرسنال

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
سيرجي جنابري، نجم
سيرجي جنابري، نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ
حسن العمدة
أكد سيرجي جنابري، نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، أن رغبته في المجازفة، سر انضمامه إلى آرسنال الإنجليزي قبل 6 سنوات.

وتحدث جنابري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قبل المشاركة مع منتخب ألمانيا، غدًا الخميس، أمام روسيا وديًا.

وقال جنابري: "أشعر براحة كبيرة وسعادة عندما أتواجد مع المنتخب الألماني، من الممتع أن أكون هنا".

وعند سؤاله عن سر رحيله إلى إنجلترا في عمر صغير، أجاب: "كنت أرغب دائمًا في المغامرة، وهذا ما جعلني أنضج في وقت مبكر، ولقد كانت خطوة مهمة للغاية في مسيرتي".

وكان الدولي الألماني، البالغ من العمر 23 عامًا، قد لعب ضمن صفوف ناشئي آرسنال بين عامي 2012 و2016، كما انضم إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في موسم 2015-2016.

وعاد جنابري إلى البوندسليجا عام 2016، عبر بوابة نادي فيردر بريمن، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونخ في العام التالي.
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