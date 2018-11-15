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منوعات

تعرف على سعر أغلى ماسة في العالم

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:18 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تمكنت دار "كريستيز" للمزادات من بيع أغلى ماسة في العالم، بسعر 50.375 مليون فرنك سويسري والتي تعادل 50 مليون دولار أمريكي.

واشترت الماسة التي تسمى بـ"الإرث الوردي" الشركة الأمريكية "هاري وينستون" للمجوهرات، فقد تزن قطعة الماسة حوالي 19 قيراطا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وبعد أن امتلكت الشركة الماسة وضمتها إلى مجموعة المجوهرات الخاصة بها تم تغيير اسمها لتصبح "إرث وينستون الوردي"، ومن بين ما يميز هذه الألماسة الوردية الزاهية أنها مستطيلة وهو القطع الذي يستخدم عادة مع الألماس الأبيض مما يزيدها تفردا.

الجدير بالذكر أن الألماسة تعود إلى عائلة أوبنهايمر التي سيطرت لفترة طويلة على شركة دي بيرز والتي احتكرت قطاع الألماس على مستوى العالم حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

ووفقا لدار مزادات كريستيز فإن الألماسة المستطيلة الشكل هي أكبر ألماسة وردية تطرح في مزاد على الإطلاق، وتسابق لشرائها 6 أشخاص، وكان القائمون على المزاد يتوقعوت أن تباع بسعر يتراوح من 30 لـ 50 مليون دولار.
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