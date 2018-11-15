جيرارد: سقطت أمام تشيلسي بسبب إصابة وهذا هو رأيي في يورجن كلوب

كشف ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لفريق رينجرز الاسكتلندي ونجم فريق ليفربول المعتزل عن تفاصيل جديدة عن السقوط الشهير للنجم الإنجليزي أمام تشيلسي والذي وصفه بعض مشجعي الريدز أنها سبب ضياع الدوري في هذا العام.



وكشف جيرارد في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": أنه كان يحلم بالتتويج بلقب الدوري رفقة ليفربول، مضيفا: لا أريد أن أخذ إصابتي وقتها كعذر أمام تشيلسي عندما تعثرت لكن كان مجرد حظ سيئ".



وأضاف: "لم أستطع أن أخفي مشاعري بشكل جيد وقتها، لكن في النهاية هذا أنا ووقتها فقدنا حلمًا كبيرًا".



وفي تصريحات أخري لصحيفة "جارديان" الإنجليزية كشف جيرارد عن رأيه في يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول قائلا: "كنت مثل الإسفنج، أحاول التعلم والتنفيذ لما يقوم به في التدريبات، أشاهد تعليماته للاعبين وأتعلم كيف يتعامل مع المواقف والصعاب التي تواجهه".



وتابع: "لن أكون مثله أبدًا، لأنه يمتلك كاريزما استثنائية.



يذكر أن جيرارد طوال سنوات لعبه لليفربول لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي على الإطلاق.