ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: البرلمان الكويتي.. ماذا بعد ؟

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:42 م
كواعب أحمد البراهمي
كواعب أحمد البراهمي تكتب .. البرلمان الكويتي ماذا بعد ؟
كواعب أحمد البراهمي
دأبت النائبة البرلمانية صفاء الهاشم على الإساءة إلى المصريين في كل مناسبة وفرصة تجدها ربما لديها أسباب شخصية . فذلك لا يعنيني ولكن ماذا فعلت دولة الكويت وماذا فعل البرلمان الكويتي.

البرلمان الكويتي ليس أمامه سوى شيئين إما أنه يوافقها على ما تقول، و معنى ذلك أن دولة الكويت تهاجم الدولة المصرية أو أن البرلمان لا يوافقها على ما تقول. فعندئذ يجب فصلها من البرلمان ورفع الحصانة عنها، لأنها تتسبب في مشاكل للدولة الكويتية ، فلا يجوز أن تخرج علينا بين حين وآخر لتهاجم الشعب المصري و تعايره و تتهمه بالاحتياج أو الذل ، فإن كان عقلها قاصرا أو لا تفهم أو لا تعي ما تقول لنقص في عقلها أو سفه أو رعونة، فيجب أن يكون للبرلمان دور لأن سكوت البرلمان موافقة .

ولأنها ليست شخصا عاديا يعني مواطن بيحكي على الفيس مع أخيه المواطن لا ....هذه شخص مسئول ربما أرادت الشهرة أو بحثت عن الشو وحققته ولكن هذا الشو وهذه الشهرة لا تكون على حساب كرامتنا كمصريين علموها عندما كانت جاهلة وعالجوها عندما كانت مريضة . وبنوا لها قصورا بدل الخيام . وحتى لو كان الإنفاق من مالها أقصد من مال دولة الكويت .

فإذا كانت الكويت حريصة على مشاعر الشعب المصري لابد أن تكون لديها وسيلة للردع لأنها شخص يظهر على شاشات التلفزيون ويتحدث للعالم ويسب المصريين . بل وتوجه الكلام للوزيرة المصرية فهي تصعد الأمر وهي التي تتجاوز الحدود .

هي نائبة تمثل من اختاروها في بلدها المفروض ألا تتطرق إلى دول أخرى وشعوب أخرى ، وتوجه رسائل عبر الأثير للوزراء في دولة أخرى ..فهل هي تتحدث باسم دولة الكويت .لو كان ذلك ، فهنا تتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وما سبب من ضرر.

صحيح نحن لا نستطيع مقاضاة الذي قام بعضِّنا ولكن نستطيع أن نقاضى صاحبه هكذا تعلمنا في القانون ، لابد أن يتم فصلها من البرلمان علشان تتعلم الأدب لو كانت تمثل شعب الكويت كما تقول وتتحدث باسمه فمعنى ذلك أن كل الكويت بيشتم الشعب المصري .

loading...

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد سميرة أحمد.. منتجان أعتنقا الإسلام من أجل الزواج منها

7 نجوم فى الزمالك يواجهون شبح التجميد بسبب جروس

عمرو زكى يطالب أجيرى بضم خليفته لمنتخب مصر

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

مصر وتونس .. اجيري يتسلح بالثلاثي الأساسي وصلاح سوبر هيرو الفراعنة

الكاف يحدد موعد مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

من هو اللاعب الصالح .. ولماذا يسعى الأهلي لشرائه بقوة ؟

نجم الزمالك السابق يفتح النار على الإعلام التونسي بسبب الأهلي

مواطن قطري يوجه رسالة شديدة اللهجة لقناة الجزيرة

حرب شرسة على السوشيال ميديا ضد محافظ الشرقية بسبب بائع متجول

شاهد.. أول فيديو لانفجار ماسورة مياه رئيسية أسفل كوبري المشير

سيول الكويت.. روايات الكويتيين عن جدعنة المصريين عند الشدة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

فيديو

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو
مطار الكويت يغرق في مياه الأمطار.. وتوقف حركة الطيران.. فيديو
رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟