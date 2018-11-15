كواعب أحمد البراهمي تكتب: البرلمان الكويتي.. ماذا بعد ؟

دأبت النائبة البرلمانية صفاء الهاشم على الإساءة إلى المصريين في كل مناسبة وفرصة تجدها ربما لديها أسباب شخصية . فذلك لا يعنيني ولكن ماذا فعلت دولة الكويت وماذا فعل البرلمان الكويتي.



البرلمان الكويتي ليس أمامه سوى شيئين إما أنه يوافقها على ما تقول، و معنى ذلك أن دولة الكويت تهاجم الدولة المصرية أو أن البرلمان لا يوافقها على ما تقول. فعندئذ يجب فصلها من البرلمان ورفع الحصانة عنها، لأنها تتسبب في مشاكل للدولة الكويتية ، فلا يجوز أن تخرج علينا بين حين وآخر لتهاجم الشعب المصري و تعايره و تتهمه بالاحتياج أو الذل ، فإن كان عقلها قاصرا أو لا تفهم أو لا تعي ما تقول لنقص في عقلها أو سفه أو رعونة، فيجب أن يكون للبرلمان دور لأن سكوت البرلمان موافقة .



ولأنها ليست شخصا عاديا يعني مواطن بيحكي على الفيس مع أخيه المواطن لا ....هذه شخص مسئول ربما أرادت الشهرة أو بحثت عن الشو وحققته ولكن هذا الشو وهذه الشهرة لا تكون على حساب كرامتنا كمصريين علموها عندما كانت جاهلة وعالجوها عندما كانت مريضة . وبنوا لها قصورا بدل الخيام . وحتى لو كان الإنفاق من مالها أقصد من مال دولة الكويت .



فإذا كانت الكويت حريصة على مشاعر الشعب المصري لابد أن تكون لديها وسيلة للردع لأنها شخص يظهر على شاشات التلفزيون ويتحدث للعالم ويسب المصريين . بل وتوجه الكلام للوزيرة المصرية فهي تصعد الأمر وهي التي تتجاوز الحدود .



هي نائبة تمثل من اختاروها في بلدها المفروض ألا تتطرق إلى دول أخرى وشعوب أخرى ، وتوجه رسائل عبر الأثير للوزراء في دولة أخرى ..فهل هي تتحدث باسم دولة الكويت .لو كان ذلك ، فهنا تتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وما سبب من ضرر.



صحيح نحن لا نستطيع مقاضاة الذي قام بعضِّنا ولكن نستطيع أن نقاضى صاحبه هكذا تعلمنا في القانون ، لابد أن يتم فصلها من البرلمان علشان تتعلم الأدب لو كانت تمثل شعب الكويت كما تقول وتتحدث باسمه فمعنى ذلك أن كل الكويت بيشتم الشعب المصري .



