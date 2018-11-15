توفيق عكاشة يسخر من مرتبه المتواضع فى بداية عمله الإعلامى بالتليفزيون

قال الإعلامي توفيق عكاشة أنه في بداية عمله بالتليفزيون المصري كان يتقاضى راتبا 118 جنيها؛ موضحا أن المبلغ كان يقل حتى يصل إلى يده من الصراف ليصبح 98 جنيها.



وسخر «عكاشة»، خلال تقديمه برنامج «مصر اليوم»، على فضائية «الحياة» من تدني المرتبات في هذه الفترة؛ قائلا: « كنت بـ آخذ الـ 98 جنيه دول وأروح على محطة البنزين أفول العربية .. واقوم شاري بباقي المرتب سجاير علشان اضمن أشرب طول الشهر».



وتابع «عكاشة»: « لما أفول العربية واشتري السجاير أطلع على ابويا أقوله هات بقى مصروفي ».