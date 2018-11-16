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محافظات

محافظ القاهرة: الرصيف ملك للمواطن فقط

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
محافظ القاهرة: الرصيف
محافظ القاهرة: الرصيف ملك للمواطن فقط
عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف شن الحملات المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق :

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية ، أنه عازم على مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الشوارع، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وكذلك مراجعة تراخيص المقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها ومراجعة مدى التزام المرخص منها بشروط الترخيص، مضيفا : " الرصيف ملك للمواطن فقط".

وأضاف المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار بإزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة وحفاظًا على المواطنين وأرواحهم.

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