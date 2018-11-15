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انطلاق مبادرة مع بعض أقوى لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا بالإسكندرية.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:43 م
إنطلاق مبادرة مع
إنطلاق مبادرة مع بعض أقوى لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا
أحمد عبد العزيز
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "مع بعض أقوى" لمحاربة مرض سرطان الثدي والبروستاتا، في إطار التوعية بالمرض وتقديم الدعم النفسي لمصابيه، وتقام المبادرة تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون بين جامعتي عين شمس والإسكندرية والجمعية الدولية للأورام "BGICS" والبرنامج القومي لصحة المرأة ومحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز أبحاث طب جامعة عين شمس، والفنانة رجاء الجداوي، والدكتورة إيناس عبد الحليم أستاذ الأورام ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة عبير مغاوري مستشار وزير الصحة، ومدير المركز القومي لصحة المرأة، والبروفيسور خبير الأورام العالمي هاينز لينز رئيس قسم الأورام بجامعة جنوب كاليفورنيا، ولفيف من أساتذة الجامعة والأطباء المتخصصين.

وفي كلمة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية أشار إلي أن تلك المبادرة التي جاءت بالتعاون والتنسيق بين كل من كلية طب عين شمس وكلية طب الإسكندرية والمركز القومي لصحة المرأة، ومستشفي أيادي المستقبل لعلاج الأورام، تأتي تزامنا مع حلول الشهر العالمي للسرطان لإثراء فعاليات التوعية العالمية بالمرض بما يسهم في إتاحة حياة أفضل لمجتمعنا.

وأشاد بالمبادرة وما ستقوم به من فحص سريع للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي في الأماكن التي ستتواجد بها حملة التوعية والتي تتخللها اقامة العديد من الندوات والمحاضرات حول هذا المرض والوقاية منه.

علي الصعيد ذاته؛ أكد اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة المعنية بالعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والسعي لرفع كفاءة ومعدلات أداء المؤسسات الطبية، هذا إلي جانب إطلاق العديد من المبادرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي كان آخرها مبادرة " ١٠٠ مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الإسكندرية ، ودورها في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية للمواطنين وخاصة في القطاع الطبي.

وتسلط المبادرة الضوء على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر للأورام، وتشمل فعاليات المبادرة؛ إنارة قلعة قايتباي باللون الوردي للتوعية بخطورة سرطان الثدي، وإنارة مكتبة الإسكندرية باللون الأزرق والأبيض للتوعية بخطورة سرطان البروستاتا والرئة.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية إقامة ماراثون تكون نقطة انطلاقه من مكتبة الإسكندرية ونقطة انتهائه عند قلعة قايتباي، وعمل فحص سريع للكشف المبكر لسرطان الثدي في الأماكن التي ستتواجد بها حملة التوعية وذلك بدءا من يوم انطلاق الحملة ولمدة أسبوع من تاريخه، وأيضا إلقاء محاضرات علمية بحضور البروفيسور خبير الأورام العالمي هاينز لينز، رئيس قسم الأورام بجامعة جنوب كاليفورنيا، والمرشح لجائزة نوبل العالمية.
انطلاق مبادرة مع بعض أقوى لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا بالإسكندرية.. صور
انطلاق مبادرة مع بعض أقوى لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا بالإسكندرية.. صور
انطلاق مبادرة مع بعض أقوى لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا بالإسكندرية.. صور
انطلاق مبادرة مع بعض أقوى لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا بالإسكندرية.. صور
انطلاق مبادرة مع بعض أقوى لمحاربة سرطان الثدي والبروستاتا بالإسكندرية.. صور
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