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فن

تامر حسني: البدلة حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:48 م
محمد بدران
أعلن الفنان تامر حسني عن تخطي فيلم "البدلة" لحاجز الـ 60 مليون جنيه إيرادات.

وكتب حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "مساء الورد على أغلى ناس، في الحقيقة مش بحب اتكلم عن أرقام إيرادات أفلامي، بس سامحوني المرة دي مضطر أتكلم وبتكلم وأنا فرحان من كل قلبي، النهاردة فيلم "البدلة" حقق رقما استثنائيا أول مرة يحصل، الفيلم حقق أعلى رقم في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها".

وأضاف تامر حسني: "كان لازم أفرح ونفرح مع بعض وكان لازم التاريخ يشهد على التحقيق ده عشان كان حلم من أحلامي لأني في الأصل مطرب، وكانت أمنيتي أحقق ده في السينما ومش فكرة إيراد على قد ما هو إجماع شعبي وجماهيري على الذهاب للفيلم والإشادة به وثانيًا لأنه فكرتي، وطبعًا ده نجاح كل فريق العمل المحترم، والروح الجميلة الطيبة اللي كانت بينا هي السبب في ده".

وتابع تامر حسني: "فرحتي الثانية لأن السنة دي ألبوم "عيش بشوقك" حقق أعلى مبيعات، الحمدلله، أما عن فرحة عمري الكبيرة بالنسبة ليا إن ٢٠١٨ السنة اللي شفت فيها ابني "آدم"، ربنا يحفظه ويجعله ظهر وسند لإخواته ويحميكم ويسعدكم انتم وإخواتكم وأولادكم وآبائكم".

يُذكر أن فيلم "البدلة" تم عرضه خلال عيد الأضحى الماضى، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبد العزيز، ماجد المصري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.
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