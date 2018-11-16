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أخبار العالم

فضيحة في كوكب اليابان.. وزير الأمن الإلكتروني لم يلمس حاسوبا طوال حياته

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:28 ص
صدى البلد
حسام جابر
آثار وزير الأمن السيبراني "الأمن الإلكتروني" الياباني، موجة ضحك للمعارضة داخل البرلمان، بعدما اعترف أنه لم يستخدم حاسوب أبدا.

ونقلت صحيفة "سود ويست" الفرنسية عن كلمة قالها وزير الأمن الألكتروني الياباني، يوشيتاكا ساكورادا: "منذ أن كان عمري 25 عاما، كنت أعتمد دائما على الموظفين لدي، لذا لم أستخدم حاسوبا أبدا".

وبدأ الوزير متلجلجا، حينما طرح عليه نواب أسئلة بشأن هل وصلات "يو أس بي" تستخدم في المحطات النووية في اليابان أم لا؟.

وانتقدت المعارضة تعيين ساكورادا وزيرا للأمن الإلكتروني، مشيرة إلى أنه لا يصدق أن شخصا لم يلمس حاسوبا يكون مسئولا عن الأمن المعلوماتي لليابان.

كما اندلعت السخرية على الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المستخدمين منشور أن "ليس هناك هاكر يمكنه أن يسرق أي معلومة من حاسوب هذا الوزير، هذا ربما يكون أفضل وسائل الأمان".
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