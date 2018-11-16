أمير كرارة يبدأ تصوير كلبش 3.. غدا

يبدأ الفنان أمير كرارة، غدا السبت، تصوير أول مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل كلبش بلبنان، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لأسابيع.





ويشهد الجزء الثالث من المسلسل تطورات عديدة فى الأحداث وشخصيات جديدة ومن المقرر أن ينافس به أمير كرارة فى شهر رمضان 2019.



