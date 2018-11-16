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فن

أمير كرارة يبدأ تصوير كلبش 3.. غدا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
سمر سعد
يبدأ الفنان أمير كرارة، غدا السبت، تصوير أول مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل كلبش بلبنان، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لأسابيع.

ويشهد الجزء الثالث من المسلسل تطورات عديدة فى الأحداث وشخصيات جديدة ومن المقرر أن ينافس به أمير كرارة فى شهر رمضان 2019.

وحقق المسلسل في جزئيه الأول والثانى نجاحا كبيرا، وقام ببطولته أمير كرارة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.
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