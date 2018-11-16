دويتوهات فى السينما تتعاون لأول مرة.. كريم عبد العزيز وهند صبرى يقفان فى الفيل الأزرق.. إياد نصار وإنجي المقدم فى رأس السنة.. ودينا فؤاد تلعب البطولة أمام أحمد آدم في قرمط بيتقرمط.. صور

-كريم عبد العزيز وهند صبرى يقفان معا فى الجزء الثانى من الفيل الأزرق

-إياد نصار وإنجي المقدم لأول مرة فى فيلم رأس السنة

-أحمد حاتم وهنا الزاهد يتعاونان فى قصة حب

-دينا فؤاد تقف أمام أحمد آدم فى قرمط بيتقرمط





يبدأ الفنان كريم عبد العزيز قريبا تصوير فيلم "الفيل الأزرق" فى جزئه الثانى والذي يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهما النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى.



ويعتبر هذا التعاون الأول بين الفنان كريم عبد العزيز وهند صبرى.



وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحا كبيرا فور عرضه ودارت أحداثه حول قصة د. يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقًا قديمًا يحمل إليه ماضيًا جاهد طويلًا لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.



إياد نصار وإنجي المقدم



ينافس الفنان إياد نصار والنجمة إنجى المقدم بفيلم "رأس السنة" فى موسم منتصف العام ، وهو من تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير أغلب المشاهد الخارجية فى مدينة الغردقة، على أن يستكمل تصوير الأيام المتبقية خلال الأيام المقبلة.



وقررت الشركة المنتجة عرض الفيلم فى إجازة نصف العام، وتدور أحداثه فى يوم واحد فى ليلة رأس السنة.



فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظى وإخراج أحمد صقر، ويشارك فى بطولته شيرين رضا وبسمة وهدى المفتى وسالى عابد.



أحمد آدم ودينا فؤاد:



يواصل حاليا الفنان أحمد آدم تصوير فيلم "قرمط بيتقرمط"، والذي يجمع بينه وبين الفنانة دينا فؤاد لأول مرة، ومن المحتمل أن يتم عرضه فى إجازة نصف العام.



الفيلم من بطولة أحمد آدم ودينا فؤاد ووليد فواز وانتصار وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومن إخراج أسد فولادكار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد.



أحمد حاتم وهنا الزاهد



ينافس فى موسم نصف العام أيضا فيلم "قصة حب" الذي يخرجه عثمان أبو لبن ويقوم ببطولته هنا الزاهد، وأحمد حاتم، وفرح يوسف، وياسر الطوبجى، وعلا رشدى، وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين.



تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يجسد شخصية كفيف بعدما تعرض لحادث، وتقف بجواره حبيبته وتسانده وتجسدها هنا الزاهد خلال الأحداث، حتى يقوم بإجراء عملية جراحية ويتعافى بعد كثير من المواقف الإنسانية لتعود الأعمال الرومانسية للظهور على الساحة مرة أخرى، ويقوم حاليا المخرج عثمان أبو لبن بمونتاج الفيلم.

تشهد السينما فى الفترة المقبلة دويتوهات فنية تعمل سويا لأول مرة حيث يتعاون أبطال العمل لأول مرة مع بعضهم البعض ويتقاسمون بطولة العمل الفنى.. وفى التقرير التالى سنتناول أبرز هؤلاء الدويتوهات.