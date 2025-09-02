درويش يحصد 22 مليون جنيه فى الأسبوع الأول لعرضه بالسعودية

تمكن فيلم "درويش" من التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات فى السينمات السعودية، فى أسبوع عرضه الأول.

وحقق فيلم درويش مليون و700 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل 22 مليون جنيه مصري.

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، و تأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.