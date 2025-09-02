هشام خرما ضيف معتز الدمرداش

يحل الموسيقي هشام خرما، ضيف علي برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش،والمذاع عبر قناة الشرق الفضائية.

ومن المقرر ان تذاع حلقة الموسيقي هشام خرما خلال الاسابيع القليلة القادمة .

وكان قد أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما عن إطلاق ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ) ابتداءً من 23 يوليو عبر جميع المنصات الموسيقية، ويضم الألبوم 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية (الفيوجن)، لتقدم إحساسًا روحانيًا أصيلًا، وفي الوقت نفسه صوتًا حداثيًا وعصريًا.

يفتتح خرما ألبوم أُفُق (UFUQ) بالمقطوعة الموسيقية Awakening التي تكشف تدريجيًا عن روح الألبوم، من الانفتاح إلى الصحوة إلى الأفق وما بعد الأفق، ثم تأتي المقطوعة أُفُق (UFUQ) التي تحمل اسم الألبوم وهي عبارة عن موسيقى أوركسترالية ومزيج من الآلات الشرقية بتوزيع جديد وأصوات غير معهودة تمامًا. وبعد حوالي عام ونصف من تقديم المقطوعة في حفلاته، يقدم خرما المقطوعة "Move on" بتوزيع أحدث وأطول نسبيًا، لتكون مفاجأة الألبوم لجمهوره.

ويتعاون خرما في الألبوم مع مطربين من مختلف أنحاء العالم في أغاني تعبر عن ثقافات متعددة، ففي المقطوعة الفرنسية "Le Silence"، يتعاون خرما مع المطربة إيليم، وبالإضافة إلى ذلك، يضم الألبوم الأغنية الصوفية "أيها القلب" بالتعاون مع المطربة المغربية أميمة جعواني، التي يمزج فيها خرما بين الآلات الشرقية والأوركسترا، والأغنية الإنجليزية "Runaway" بالتعاون مع المطربة أليساندرا كوتا، التي تتسم بروح الفرح العفوية، ثم تأتي مقطوعة "مدار" التي يمزج فيها بين الآلات الشرقية والكمان الهندي وفلوت البامبو الهندي، ليقدم مقطوعة بها روح سينمائية مثيرة وجذابة، بالإضافة إلى مقطوعة "Rhythms of Gaia" التي تمزج بين الإيقاع الموسيقي الإفريقي مع الكمان والأوركسترا.

كذلك يضم الألبوم مقاطع فيديو موسيقية، وهي "Skyline"، التي صورها في منتجع سياحي بالبحر الأحمر، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والأوركسترا، بالإضافة إلى مقطوعة Pathways التي تم تصويرها في الأهرامات بالجيزة، وهي تجمع بين البيانو والموسيقى الإلكترونيك والرباعية الوترية (⁠String Quartet)، ومن المقرر أن يتم تصوير مجموعة أخرى من المقاطع الموسيقية في الألبوم.