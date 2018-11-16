إدارة ترامب تعلن الحرب على التحرش في الجو

ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون فرقا من أجل محاربة ظاهرة التحرش الجنسي التى تحدث خلال رحلات الطيران.



وأوضحت الصحيفة أن وزيرة النقل الأمريكية إليان كاو أعلنت عن تكوين تلك الفرق التى ستتولى مراجعة ممارسات شركات الطيران الأمريكية في معالجة المزاعم المتعلقة بارتكاب تحرشات جنسية خلال رحلات الطائرات، كما ستقدم توصيات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالتدريب وإعداد التقارير وجمع البيانات فيما يتعلق بتلك الحوادث، وأضافت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن أعضاء تلك الفرق في 16 يناير المقبل.



ولفتت الصحيفة إلى أن البلاغات عن حالات التحرش الجنسي خلال رحلات الطيران تزايدت بمعدل ينذر بالخطر، بحسب مكتب التحقيقات الفيدراليFBI،الذي أوضح أنها ارتفعت بنسبة 66٪ في الفترة مابين 2014 إلى 2017.



وقال المكتب إنه فتح 63 تحقيقا في عام 2017 ، مقارنة بـ 57 في عام 2016 ، و 40 في عام 2015 و 38 في عام 2014.



وذكرت شبكة CNN، في العام الماضي، أنه توجد صعوبة في تحديد مدى تكرار الانتهاكات خلال الرحلات الجوية لعدم وجود وكالة رقابية ترصد هذه الظاهرة.

