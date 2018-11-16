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حوادث

مصرع ربة منزل في حريق هائل بمنزلها بالإسكندرية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:06 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أحمد عبد العزيز
لقت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها في حريق هائل نتج عن انفجار اسطوانة غاز داخل منزلهما بمنطقة العامرية، غربي الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، من إدارة شرطة النجدة بإنفجار إسطوانة غاز داخل شقة بمساكن الناصرية بالبلوك رقم 22، دائرة القسم، على إثره إنتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية.

بالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثاني بالعقار المشار إليه، مساحتها حوالي 60 متر، ووجود جثة قاطنتها المدعوة "ا س ع"، 28 عام، ربة منزل، وبمناظرتها تبين إصابتها بحروق وكدمات متفرقة بأنحاء بالجسم وإصابة زوجها المدعو "ا ح د"، 30 عام، عامل، بحروق بمختلف أنحاء الجسم من الدرجة الثانية بنسبة 25%.

وبمعاينة الشقة محل البلاغ عثر داخل حجرة النوم على 2 إسطوانة غاز بوتاجاز منزلي وتبين حدوث تلفيات بنافذة الصالة ونافذة ودولاب حجرة النوم وبعثرة محتوياتها.

وتم إخطار النيابة العامة وقسم الأدلة الجنائية،ونقل جثة المتوفاه لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفي الرئيسي الجامعي للعلاج.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 6203 / 2018 إداري قسم شرطة ثان العامرية.
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