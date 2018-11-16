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مرأة

5 حلول سريعة لعلاج جفاف الجلد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:42 م
علاج جفاف الجلد
علاج جفاف الجلد
رشا عوني
مع بدء النسمات الباردة وتقلبات الأجواء استعدادًا لفصل الشتاء، يعاني الكثيرون من أزمة جفاف الجلد سواء في البشرة أو اليدين والجسم، وهذا الجفاف يحتاج عناية خاصة فائقة حتى لا يفسد ذلك جمالك وأنوثتك.

ونصح موقع dmelibrary بمجموعة نصائح بسيطة وسريعة عليك اتباعها للتخلص من جفاف الجلد خاصة مع دخول فصل الشتاء، ومنها:

-شرب كمية كافية من الماء يوميًا، فهي مرطب قوي للجسم وعليك تناول ما يقرب من 3 لترات ماء يوميًا كما نصح الأطباء.
-التعرض لأشعة الشمس بالقدر الكافي، فهي تمد الجسم بالأشعة فوق البنفسجية وتمنحك فيتامين دـ وتعزز الجلد وتغذيه.
-توقف عن الاستحمام بالماء الساخن، فعلى الرغم من أنها تساعد الجسد على الاسترخاء إلا أنها تسبب جفاف البشرة.
- غيري نوع المرطب الخاص بك إذا لم تحصلي على نتيجة جيدة منه، ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند، الصبار، والعسل، فهذه منتجات طبيعية ولها روائح عطرو وتمنحك ترطيبا كاملا.
-استخدمي مرطبا يحتوي على فيتامين ج وفيتامين هه، فهما يمنحان الجسم والبشرة الترطيب الذي تحتاجه.
-ترطيب الشفاه خاصة في الشتاء أمر هام لكل من الرجال والنساء لمنع تشققها، فاحرص على استخدام مرطبات الشفاه أو الكريمات الخاصة بها.
-عليك اتباع نظام غذائي صحي غني بالفتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي أحد العوامل الهامة في ترطيب الجلد وتعزيزه.
-أما البشرة الجافة، فهي تحتاج عناية فائقة من خلال استخدام ماسكات طبيعية منزلية لترطيبها، وننصح باستخدام الكركم، الكزبرة، الزبادي، الأفوكادو، والعسل، فكل هذه المواد تعطي بشرتك ترطيبًا فائقًا.
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