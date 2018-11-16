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رياضة

نادي الصيد يدشن رياضة البادل تنس لأول مرة في مصر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
نور عادل
يدشن مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي حفل انطلاق رياضة "البادل تنس" لأول مرة فى مصر بافتتاح أول ملاعب للعبة الجديدة، في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت بمقر النادي في الدقي.

ومن المنتظر، أن يشهد حفل تدشين رياضة "البادل تنس" الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس وحازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بجانب المصنفين الأربعة الأوائل علي العالم في اللعبة وفي مقدمتهم المصنف الأول الاسباني سانيو والذى سيخوض مباراة استعراضية ضد المصنف الثاني عالميًا.

كان وزير الرياضة، استقبل محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد ونائبه محمد همام ، من اجل دعوته لحضور حفل انطلاق رياضة "البادل تنس".

وتعتبر رياضة بادل تنس رياضة جديدة إلا أنها تلقى شعبية واسعة عالميًا، وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادى، ويسعى نادى الصيد أن يكون أحد الأندية الرائدة التى تسعى لدعم الرياضة الجديدة فى مصر، والمساعدة فى إنشاء قاعدة رياضية كبيرة وإنشاء اتحاد للرياضة الواعدة.
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