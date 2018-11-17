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مرأة

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:47 ص
بسمة بوسيل مصممة
بسمة بوسيل مصممة زوجة تامر حسنى
هاجر هانئ
نشرت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية وزوجة الفنان تامر حسنى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تواصل الاجتماعى "الإنستجرام"، ويعد أول ظهور لها بعد إنجابها طفلها الثالث، حيث فاجأت متابعيها برشاقتها بعد أقل من شهر من ولادتها.

ظهرت بسمة بإطلالة راقية، مرتدية فستانا أسود طويل تميز الجزء الأسفل من التصميم بقماش التل الشفاف، ونسقت معه جاكيت أسود أنيق أتسم من ناحية الأكتاف بالفرو، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء متوسطة الحجم، وحذاء راقي ذا كعب عالى باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، فقد وضعت مكياجا رائعا ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدلة على كتفيها.
شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة
شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة
شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة
شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة
شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة
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