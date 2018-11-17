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شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الـ 14 للتنوع البيولوجي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لافتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة "شرم الشيخ".

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة، ومن ثم يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لهذا القطاع، بهدف الحفاظ على البيئة ودعم السياحة وصون المحميات الطبيعية المصرية التي تشغل حوالي ١٥ ٪؜ من المساحة الجغرافية للقطر المصري والموزعة على ٣٠ محمية طبيعية على مستوى الجمهورية يتردد عليها ملايين الزوار سنويا.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن مصر تعتبر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذي يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي، كما يمنح انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، الذي تترأسه مصر حتي عام ٢٠٢٠، مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، الأمر الذي يرسخ الدور الريادي لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام.
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