وزيرة البيئة البريطانية: سعيدة بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

أكدت زيرة البيئة البريطانية الدكتورة تريزا كوفي، أن بلادها حريصة على العمل مع شركائها من أجل وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 من أجل حماية النباتات والحيوانات في العالم.



جاء ذلك بمناسبة الزيارة التى تقوم بها حاليا الوزيرة البريطانية إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.



وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة -في بيان صحفي اليوم السبت- أن الوزيرة عقدت اجتماعًا مع وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، ناقشتا خلاله الفرص المستقبلية لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة ومصر.



ونقل بيان السفارة البريطانية عن تريزا كوفي تصريحها "أنا سعيدة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومقابلة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد".



وتتزامن زيارة الوزيرة مع إطلاق السفارة البريطانية لحملة جديدة تابعة لحملة "إلهام مصر" تحت اسم "بدل البلاستيك"، تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي حول الآثار الضارة للبلاستيك الذي يُستخدم لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن البدائل.



وأطلقت السفارة البريطانية حملة "إلهام مصر" في سبتمبر 2016 للاحتفال بالمصريين الملهمين في جميع مناحي الحياة.

وعقدت السفارة من خلال هذه الحملة سلسلة من الفعاليات وورش العمل والأنشطة والمسابقات التي سلطت الضوء على نجاح المصريين في الابتكار في مجالات تشمل الزراعة والتعليم والرياضة والمشاريع الاجتماعية، لا سيما تلك المشاريع التي تستهدف بناء مجتمع أكثر شموليةً وعدلًا.

