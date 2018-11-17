إيد بتخاف عليك.. مبادرة جديدة لمكافحة الإدمان بجامعة الإسكندرية

أطلقت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، اليوم، مبادرة "إيد بتخاف عليك" لمكافحة الإدمان، والتي تهدف إلى توعية الشباب المصري بخطورة الإدمان.



تتضمن فاعليات الحملة، حلقات نقاشية، بداية من اليوم بكلية العلوم مبنى الشاطبي بمدرج د. أحمد زويل ، فيما تنطلق الحملة غدا الأحد لزيارة ميدانية لمنطقة بشاير الخير 1 "غيط العنب" وذلك بغية التوعية ضد المخدرات بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية.



اكد الدكتور علاء رمضان أن حملة "إيد بتخاف عليك" تهدف إلى توعية الشباب المصري بخطورة الإدمان، والتي أصبحت ظاهرة منتشرة لأسباب منها تفكك الأسرة وقلة الوازع الديني.



وتوجه رمضان بالشكر لمنظمي المبادرة وقادة المنطقة الشمالية ووكلاء الكلية، مؤكدا انهم كانوا جميعا يعملون بروح الفريق الواحد لخروج هذا الحدث بالشكل اللائق ليحقق الهدف المرجو منه .



وأوضح الدكتور طارق ملوخية، أن أول علامة من علامات الإدمان هي الإنكار، مؤكدا أن المدمن لديه مبرراته العملية والأخلاقية بأنه ليس مدمن ، مشيرا أن هناك ثلاث كلمات لتوصيف حالة المدمن وهم ( إدمان - تعود - إعتمادية)، مشيرا إلى أن السيجارة هي الباب الرئيسي للإدمان.



وأشار "ملوخية"، إلى أنه من بين كل عشرة أفراد يدخنون السجائر هناك 4 أفراد يدمنوها مؤكدا على ضرورة توعية الفتيات بخطورة التدخين وإدمان المخدرات، لما له من مردود سيئ على الاسرة بكاملها .



وأكد الدكتور محمد البسيوني، أن الإدمان يسبب اضطرابات نفسية ففي بعض الأحيان يحدث خلل في التنسيق بين المراكز الوظيفية للمخ نتيجة اضطراب في افراز الموصلات العصبية الكيميائية بين المراكز الأساسية والرغبة الملحة في الاستمرار على تعاطي العقار والحصول عليه بأي وسيلة.



وأكد أن من أهم أسباب الإدمان هو أسباب تتعلق بالشخصية كالثقة بالنفس والاندفاعية وعدم حساب العواقب وضعف المهارات الاجتماعية وعدم مهارات الرفض وعدم القدرة مع التعامل مع المشاعر السلبية .



حضر الفاعليات الدكتور علاء رمضان عميد كلية العلوم، والدكتور طارق ملوخية أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد البسيوني، إستشاري أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان ومدير الشئون العلاجية بمستشفى المعمورة للطب النفسي، والعميد عمر البنداري ممثل إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية.

