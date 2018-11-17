ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس الأركان يغادر إلى الصين لتعزيز التعاون العسكري

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:28 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان
محمد إبراهيم
غادر القاهرة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة متوجهًا إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لحضور الإجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصرى الصينى .

ومن المقرر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة مع عدد من المسئولين العسكريين بدولة الصين بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .
loading...

ترشيحاتنا

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو

كارمن سليمان تنشر صورة برفقة زوجها على متن طائرة

شاهد .. كلب يهاجم أسدا بشجاعة

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أسوأ حالة أمنية منذ أكتوبر 73

5 نصائح للتخلص من مشكلة قشرة الرأس

مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق قفط-القصير

والدة وشقيق محمد صلاح يشاركان فى انتخابات مركز شباب نجريج .. صور

الداخلية الفرنسية: مقتل سيدة واعتقال أخرى في تظاهرات لزيادة أسعار الوقود

هنا شيحة وأحمد فلوكس وسط أجواء رومانسية في دبي.. صور

تعرف على تشكيل ودية الفريق الأول وشباب الأهلي

فيديوجراف.. الزمالك يتصدر والأهلي يتذيل ترتيب الدوري بعد 14 جولة

رؤوف خليف بعد إثارته غضب المصريين: محمد صلاح صانع الأفراح المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

فيديو

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو
شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني
ممثلو فلسطين بمنتدى شرم الشيخ: متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. فيديو
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشاركان في جنازة العقيد ساطع النعماني ..فيديووصور
وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟