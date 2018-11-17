احتفالية بمناسبة المولد النبوي بالقرية الشبابية بالعريش

قال الشيخ محمد العش، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن المديرية تنظم احتفالية رئيسية بالمولد النبوي الشريف بالقرية الشبابية بساحل العريش، برعاية المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، وذلك الثلاثاء المقبل بحضور رؤساء الهيئات والاقسام والمجالس وعواقل ومشايخ المحافظة.



وأضاف أن المديرية نظمت ما يقرب من 350 حملة دعوية، بعنوان "محمد رسول الإنسانية"، موزعة على غالبية مساجد المحافظة.



وأضاف العش، أن الحملة الدعوية للقوافل الدينية حاولت الوصول إلى أهدافها المرجوة، من تعاليم الدين الصحيح، والبعد عن المخالفات الشرعية، من خلال الندوات والمحاضرات نظمها مشايخ الأوقاف، مشيرا إلى أن الحملة شملت مساجد ومراكز شباب وتجمعات أهلية.