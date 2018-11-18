برلمانى: مجانية تعليم طه حسين لم يبق منها سوى الاسم

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن التعليم في مصر كان جيدًا خلال فترة من الفترات، ولكن الكثافة السكانية آأثرت بالسلب على وضع التعليم، مضيفًا: "لو التعليم مش كويس قول على البلد يالا السلامة".





وأشار "بركات"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان تدعم منظومة التعليم الجديدة، مضيفًا أن مجانية التعليم التي نادى بها الدكتور طه حسين لم يبق منها سوى الاسم.



