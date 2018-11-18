تركيا: سنجرى تقييما شاملا للعلاقات مع أمريكا

أعلن زوير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، السبت، أنه سيجري مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو تقييما شاملا لعلاقات البلدين خلال زيارته إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.





وبحسب ما ذكرته وكالة "أناضول" التركية، قال أوغلو خلال كلمته بالقنصلية التركية بنيويورك للقاء ممثلي الجالية التركية في الولايات المتحدة، إن العلاقات الثنائية شهدت مؤخرا توترا وإن الجميع حاول ربط ذلك مع قضية القس برونسون.





وأضاف أن هناك قضيتين تسببان هذا التوتر، أحدهما دعم واشنطن لتنظيم "PKK*حزب العمال الكردستاني" في سوريا.





وتابع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بدأ تحقيقات شاملة بانتهاكات "جولن" في أمريكا وأبرزها الاحتيال على المصارف والتهرب الضريبي.



