عضو بالقومي لحقوق الإنسان: الحرب في غزة أظهرت ازدواجية المعايير فى العالم .. فيديو

قال الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ، إن ما يحدث في غزة هو انتهاك لحقوق الانسان بكل المفاهيم ، واظهرت الحرب على غزة ازدواجية المعايير في العالم .

وتابع الدكتور محمد ممدوح ، خلال لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الحرب في غزة اظهرت عدم قدرة بعض الدول على تطبيق المعايير التي كانت تعترف بها ، في ظل وجود ٦٠٠ الف طفل فلسطيني يتعرض للقصف والانتهاك .

وأكمل: أن الوضع انسانيا في غرة كارثي ، وهناك مليون ونصف مدني يتعرضون لابشع الجرائم .

وقال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الشارع الفلسطيني بدأ بالخروج للساحات في رفح الفلسطينية وكل مناطق قطاع غزة بمجرد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر موافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والاتصالات التي أجريت مؤخرا لوقف إطلاق النار والجهود المصرية لذلك.