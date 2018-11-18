ترامب يوجه صفعة جديدة لـ أردوغان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن تسليم رجل الدين المسلم، فتح الله جولن إلى تركيا ليس قيد الدراسة.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن ترامب: "إننا نبحث دومًا في كل ما يمكننا القيام به من أجل تركيا، والولايات المتحدة تتمع بعلاقات جيدة جدا مع تركيا في اللحظة الراهنة"، وذلك بعد إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون.



وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا أنها يجب ان تقدم دليلا مقنعا على اتهامها لجولن بتدبير محاولة انقلاب في 2016، قبل أن تمضي واشنطن قدما تجاه أي عملية تسليم.



وتطالب تركيا الولايات المحدة برفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بسبب اعتقال برونسون، وكذلك تسليم فتح الله جولن، ووقف دعم حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية.