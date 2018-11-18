البابا تواضروس يترأس قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

ترّأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بحضور أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة والشعب.





وشهد محيط الكاتدرائية تكثيف للتواجد الأمني مع وجود بوابات التفتيش وانتشار أفراد الكشافة لتحديد أماكن الضيوف.





وتزينت الكاتدرائية المرقسية التي تحتفل بتدشينها في ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها بالأيقونات والصور الجديدة والورود وسط حضور حاشد من الشعب القبطي، بعد أن تم إغلاقها نحو 3 سنوات من أجل أعمال التجديدات والتشطيبات التي تمت تحت إشراف مجموعة من كبار المهندسين والفنانين.





وبنيت الكاتدرائية المرقسية على أرض الأنبا رويس بجوار الكنيسة البطرسية وتقع في حي العباسية بالقاهرة وتم وضع حجر الأساس في 24 يوليو 1965 بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر والراحل قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الإسكندرية.





وشارك الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حفل الافتتاح الذي أقيم في 25 يونيو 1968 وبصحبته الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا وممثلين عن مختلف الكنائس.