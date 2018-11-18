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رياضة

فريق المعادي يتصدر المجموعة الخامسة بالقسم الثالث بعد الجولة الـ14

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الخامسة "الجيزة" بالقسم الثالث، حيث حقق فريق حلوان العام الفوز على فريق جولدي المتصدر بهدفين دون رد سجلهما علي شعبان بواقع هدف في كل شوط، وشهد اللقاء طرد اللاعب في الشوط الثاني.

وتصدر فريق المعادي جدول الترتيب بعد فوزه على كرداسة بنتيجة ثلاثة أهداف، سجل أشرف شيكو هدفين والجداوى هدف.

وتغلب فريق الصف على العياط 1/2 سجلهما على عبد العزيز وعبد الرحمن محمود، كما فاز فريق 6 أكتوبر على الطائرات 0/1 والدخان على الصيد 1/4 .

-وجاء ترتيب المجموعة الخامسة:
1- المعادي 27 نقطة
2- جولدى 26 نقطة
3- البنك 26 نقطة
4- جينيس 24 نقطة
5- الدخان 23 نقطة
6- أكتوبر 22 نقطة
7- حلوان العام 19 نقطة
8- أبو النمرس 18 نقطة
9- الصف 15 نقطة
10- الصيد 11 نقطة
11- الطائرات 9 نقاط
12- كرداسة 8 نقاط
13- العياط 3 نقاط
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