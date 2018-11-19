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أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:44 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
يشهد اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، ويلقى خطابا بهذه المناسبة إلى الأمة الإسلامية يتناول فيه عددا من القضايا الراهنة والدروس المستفادة من السيرة النبوية. 

ويحضر الحفل الذي تنظمه وزارة الأوقاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة وقيادات الأوقاف.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 6 من قيادات الأوقاف والإدارية والدعوية ومن شباب العلماء ، بالاضافة إلى عالمين آخرين من خارج مصر من العلماء ممن أثروا العالم الإسلامي بفكرهم الوسطي والمعتدل تقديرًا لجهدهما؛ وذلك بمنحهما شهادات التقدير ،وهما مفتي أوغندا لما يتميز به من فكر وسطي ولإسهامه الإيجابي في مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي كازاخستان لدوره في دعم العلاقات بين مصر وكازاخستان ولما يتميز به من فكر وسطي ولكونه عضوا في مجلس أمناء الجامعة المصرية التابعة لوزارة الأوقاف والتي تعد أهم جامعة إسلامية بوسط آسيا.

ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كلمة بهذه المناسبة التي تأتي في اطار فعاليات حملة وزارة الأوقاف الدولية "رسول الإنسانية"، والتي تنفذها طوال شهر ربيع الأول.
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