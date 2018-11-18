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رياضة

عمرو الجنايني يكشف عن موقفه تجاه نادي الزمالك

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:26 م
صدى البلد
ريهام بكير
تحدث عمرو الجنايني العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن قيمة جوائز بطولة بلاك بول للاسكواش والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي للبطولة بدأ عمرو الجنايني كلمته قائلا : لأول مرة اتحدث عن الرياضة منذ فترة طويلة ، و"مش هتكلم عن الزمالك"، وذلك بالإشارة إلى كونه عضو مجلس إدارة سابق للقلعة البيضاء، رافضا التعليق على الأحداث التي تمر على النادي أو تقييم الفترة الأخيرة.

ومن المعروف عن الجنايني أنه من المنتمين للزمالك كمشجع قبل توليه منصب عضو مجلس الإدارة، إلا أنه فضل الابتعاد عن الساحة الرياضية منذ انتخابات 2014.
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