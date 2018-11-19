مفتي الجمهورية السابق يكشف عن أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مقبولة قطعًا حتى من المذنب لأنها تتعلق بالجناب الأجل.
وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وسيلة لترك الذنوب والتوفيق وتذهب من القلب حب المعصية وحب الوقوع فيها، قائلًا: افرحوا بسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدخلوا السرور على القلوب، فقد ورد في قوله تعالى : "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ".
وأضاف أن أفضل صيغة للصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-، هي حيثما يجد الإنسان قلبه، مشيرًا إلى أنه سؤال شخصي حيث كل شخص يجد قلبه في صلاة معينة فيعيش فيها.
وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وسيلة لترك الذنوب والتوفيق وتذهب من القلب حب المعصية وحب الوقوع فيها، قائلًا: افرحوا بسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدخلوا السرور على القلوب، فقد ورد في قوله تعالى : "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ".
وأضاف أن أفضل صيغة للصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-، هي حيثما يجد الإنسان قلبه، مشيرًا إلى أنه سؤال شخصي حيث كل شخص يجد قلبه في صلاة معينة فيعيش فيها.