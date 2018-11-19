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ديني

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:13 ص
الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مقبولة قطعًا حتى من المذنب لأنها تتعلق بالجناب الأجل.

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وسيلة لترك الذنوب والتوفيق وتذهب من القلب حب المعصية وحب الوقوع فيها، قائلًا: افرحوا بسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأدخلوا السرور على القلوب، فقد ورد في قوله تعالى : "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ".

وأضاف أن أفضل صيغة للصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-، هي حيثما يجد الإنسان قلبه، مشيرًا إلى أنه سؤال شخصي حيث كل شخص يجد قلبه في صلاة معينة فيعيش فيها.

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