طلاب السياحة والفنادق بالمنصورة يستكشفون تاريخ الحرف التراثية في القاهرة.. صور

عبر مصطفى كامل، الباحث المتخصص في توثيق التراث، عن سعادته بنجاح تجربة مبادرته "يلا على الورشة"، بالتعاون مع جامعة المنصورة، موجها الشكر للدكتور محمد عبد اللطيف وكيل كلية السياحة والفنادق بالجامعة والدكتورة أمينة شلبي عميد الكلية، علي التعاون المثمر.





وكشف أن عددا من طلبة الكلية قاموا بزيارة لورش القاهرة التاريخية، في إطار التعاون المثمر بين الكلية ومبادرتي "يلا علي الورشة"، لإكساب طلاب الكلية المهتمين بشئون البيئة والمجتمع مهارات وخبرات جديدة للتعرف على كيفية تنفيذ هذه الصناعات التراثية والتعرف على مجالات الإبداع المتعددة لها، لحمايتها من الإندثار والضياع.





وتوجه مصطفى كامل بالشكر لكل حرفي ساعد على نجاح التجربة، وللدكتور محمد أحمد عبد اللطيف الذي عرضت عليه فكرة زيارة الورش في القاهرة التاريخية ضمن مبادرة يلا على الورشة، ووافقني دون تردد.





فيما قال د.محمد عبد اللطيف أنه برعاية د. أمينة شلبى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، زار فريق خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ورش الحرف التقليدية للصناعات فى المناطق الأثرية بالقاهرة القديمة، فى إطار التعاون مع مبادرة "يلا على الورشة".



